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ديني

نصحية علي جمعة لسيدة تعاني من إيذاء الشيطان ..فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت متصلة تدعى أم «عبد الله» إنها محافظة على الأذكار والصلوات والعبادات، ولكنها في الفترة الأخيرة شعرت بتعب جسدي وذهبت للأطباء لعمل الفحوصات، التي أكدت عدم إصابتها بأي داء، منوهة بأنها تشعر أن الشيطان يؤذيها ويوسوس لها، مطالبة بروشتة شرعية للوقاية.

ونصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، المتصلة: «بقراءة سورة الفاتحة 7 مرات بعد الاستيقاظ من النوم، وترديد دعاء اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت وأنى شئت. 

وأكد «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن السحر والأعمال ثابتة بالكتاب والسنة، ولكن أثرها ضعيف، قال تعالى في كتابه الكريم: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا». 
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