نصحية علي جمعة لسيدة تعاني من إيذاء الشيطان ..فيديو

قالت متصلة تدعى أم «عبد الله» إنها محافظة على الأذكار والصلوات والعبادات، ولكنها في الفترة الأخيرة شعرت بتعب جسدي وذهبت للأطباء لعمل الفحوصات، التي أكدت عدم إصابتها بأي داء، منوهة بأنها تشعر أن الشيطان يؤذيها ويوسوس لها، مطالبة بروشتة شرعية للوقاية.





ونصح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، المتصلة: «بقراءة سورة الفاتحة 7 مرات بعد الاستيقاظ من النوم، وترديد دعاء اللهم اصرف عني السوء بما شئت وكيف شئت وأنى شئت.



