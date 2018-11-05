التموين تكشف آخر موعد لوقف صرف مقررات البطاقات الموجود بها أخطاء

حذرت وزارة التموين المواطنين المصريين من وقف صرف السلع التموينية ببطاقاتهم التي بهم أخطاء، وأن الأمر بات سينفذ خلال 4 أيام من الأن، حيث أخر يوم للصرف بالأخطاء حال عدم التصحيح يكون يوم 7 نوفمبر.



وشدد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، على إن يوم 7 نوفمبر القادم آخر موعد لتصحيح بيانات بطاقات التموين اعتبارا من 8 نوفمبر القادم لن يتم الصرف للبطاقات التموينية التي بها أخطاء ولكن هذا ليس نهاية المطاف فمن الممكن أن يتقدموا بتظلم ، خاصة وأنه كان هناك أخطاء لـ 30 مليون رقم قومي ولم يتبقي سوى 5 ملايين رقم قومي بحاجة لتصحيح البيانات.



وقال الوزير في تصريحات سابقة، إن هناك العديد من المشكلات في عملية تسجيل البطاقات التموينية وتكمن معظمها في تسجيل المتوفين والمسافرين وغيرهم على بطاقات التموين.

