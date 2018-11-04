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محافظات

جولة ليلية لرئيس مدينة العريش لتفقد تجمعات الأمطار

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:49 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
قام اللواء وليد المعداوي رئيس مجلس ومدينة العريش، بجولة ليلية لتفقد أحوال شوارع العريش بعد الامطار المسائية، ومعاينة تجمعات الأمطار بالشوارع .

ورافقه في الجولة مجموعات عمل من إدارة تحسين البيئة وهيئة المياه والصرف الصحي لمتابعة فتح البالوعات وتصريف المياه، وبدأت الجولة من السابعة مساء وحتى العاشرة مساء.

كما تفقد رئيس المجلس مركز العمليات بمجلس المدينة والمرور على مخازن المجلس لمتابعة تواجد عناصر إدارة الأزمات والتي تابعت الموقف مع رؤساء القطاعات للتأكد من عدم وجود تجمعات الأمطار .

وتم التأكيد على تحقيق الاتصال بغرفة عمليات المحافظة لسرعة تلقي الإخطارات والبلاغات.

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