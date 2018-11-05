براءة 10 سعوديين وكويتيين من تهمة حيازة سلاح خلال صيد غزلان مصرية مهددة بالانقراض

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الأحد، بالجلسة المسائية، ببراءة 10 سعوديين وكويتيين، من تهمة حيازة أسلحة وذخائر خلال صيدهم الغزال المصري، بمحميتي وادي الجمال وعلبة بالبحر الأحمر.



وألقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، في 2014 القبض على 10 سائحين، ينتمي بعضهُم إلى السعودية والكويت، والسبب ارتكاب أعمال صيد للحيوانات البرية المصرية المُهددة بالانقراض داخل محميتي، جبل علبة ووادي الجمال، جنوب البحر الأحمر، كما عُثر بحوزتهم على رؤوس غزال مصري وعدد كبير من قرون وجلود ولحوم الغزال المصري، وعدد من الأعيرة النارية.



وبعد القبض على المتهمين تم التحفُظ على السيارات المضبوطة بتحرير المحضر رقم 260 إداري مرسى علم والتحفظ على المضبوطات، بجانب إحالة المتهمين للمستشار محمد أبو خضرة رئيس نيابة جنوب البحر الأحمر لاستكمال التحقيقات، بموافقة المستشار هشام بركات، النائب العام السابق.



وتبين من تحقيقات مدير الشؤون القانونية، محمود يونس، أن المتهمين بينهم كويتي و9 سعوديين استخدموا عدد من سيارات الدفع الرباعي و قاموا بالدخول للمحميات الطبيعية وصيد الغزال المصري المهدد بالانقراض والمحظور صيده، وأن اجمالي الغرامة المالية والتعويضات البيئية لهذه المخالفات البيئية التى تم ضبطها مع المتهمين بلغت 2 مليون جنيه.