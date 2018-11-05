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عباس النوري فى حوار لـ صدى البلد: تخوف صناع الدراما من الرموز والأحداث سبب قلة الأعمال التاريخية.. والسينما السورية تراجعت في الحرب.. وجمال سليمان الأبرز بمصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:42 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
السينما السورية شهدت تراجعا في زمن الحرب
تخوف صناع الدراما من الرموز والأحداث سبب قلة الأعمال التاريخية

استطاع الفنان السورى عباس النورى ان يفرض نفسه على الساحة الفنية بمصر فى فترة وجيزة خاصة من خلال تقديمه شخصيات تاريخية مؤثرة فى الوطنى العربى بصفة عامة وخاصة مصر.

عباس النوري أحد الممثلين العاشقين للتاريخ ويحب المشاركة في الأعمال التاريخية ولكنه يرى أن ما يقدم ما هو إلا تزييف للواقع خاصة أن صناع الدراما يتعاملون مع التاريخ على أنه من المحرمات ولا يجب أن يقترب من رموزه.

"صدى البلد" التقى عباس النوري، الذي فتح قلبه وكشف عن كثير من التفاصيل الخاصة بالأعمال السورية والأعمال التاريخية التي يرغب في تقديمها.

وقال الفنان السوري عباس النوري، إن السينما السورية تأثرت سلبيا في زمن الحرب، فكان هناك عديد من الأعمال التي يجري إنتاجها في جميع مجالات الفنون بصفة عامة والسينما بصفة خاصة ولكن عند اندلاع الحرب في سوريا، أثر ذلك سلبيًا على جميع المجالات وتحديدا في السينما والدراما.

وأضاف النوري قائلا: "هناك تراجع ولكن أرى في الفترة الأخيرة تحسن الأوضاع خاصة بعد استقرار الوضع السوري نوعا ما، ولابد أن نشكر كل من يحاول أن يقدم عملا في ظل هذه الظروف الصعبة".

وكشف الفنان السورى عباس النوري، عن سبب توقف تنفيذ مشروع تقديم شخصية إحسان عبد القدوس والتي كان من المقرر أن يقدمها على الشاشة المصرية.

وقال النوري: "هناك سببان في توقف المشروع الأول عامل الإنتاج حيث يحتاج العمل إلى ميزانية ضخمة أما السبب الثاني فكان عاملة اللهجة المصرية والتي مثلت لي عائقا في البدايات".

وأضاف "عباس" قائلًا: "شخصية إحسان عبد القدوس مغرية لأي ممثل خاصة أنها مليئة بالحادث والتفاصيل المختلفة وتشتمل فيها عبق التاريخ المصري".

وأوضح عباس النوري أـن قلة وجود الأعمال التاريخية التي تميزت بها سوريا ومصر في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن السبب الحقيقي وراء ذلك الأحداث المؤسفة التي طالت العالم العربي في الفترة الأخيرة والتي أثرت بالسلب على جميع المجالات.

واستطرد عباس : "على الرغم أن سوريا ومصر كانا أكثر الدول العربية التي تهتم بتقديم الأعمال التاريخية إلا أن هناك سببا آخر وهو أن صناع الدراما يتعاملون مع التاريخ على أنه من المحرمات والتابوهات التي لا يمكن الاقتراب من رموزها أو الحديث عن سلبيات فترة هذه الرموز وبالتالي ينفر صناع الدراما من هذه النوعية من الأعمال.

وأشار "عباس" قائلًا: التاريخ يجب أن يقدم على الشاشة بكل حقائقه سواء كانت سلبيات أو إيجابيات وليس هناك رموز تاريخية بعيدة عن الاقتراب منها.

وكشف عباس النورى عن الممثل السوري، إن هناك الكثير من النجوم السوريين الذين استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة فى الفترة الأخيرة وعبروا عن أنفسهم فى الدراما المصرية.

وأضاف عباس النورى : هناك عدد من الممثلين السوريين الذين قدموا أعمالا جيدة فى الدراما المصرية ولكن الفنان جمال سليمان هو الأبرز من بين هؤلاء النجوم ومؤخرا ظهر باسل الخياط ومكسم خليل.
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