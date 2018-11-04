عضو تنسيقية الشباب: امرأة أفريقية طالبت السيسي بأن يرعى نساء أفريقيا

قال محمود فيصل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب حماة الوطن، أن فعاليات اليوم الثانى من منتدى الشباب العالم، شهدت العديد من جلسات النقاش المحفزة للغاية فى الموضوعات المهمة التى تفاعل معها الشباب الحاضرون.



وأوضح "فيصل" فى تصريحات لـ "صدى البلد" أن الجلسة الاولى كانت عن "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام" وركز الحاضرون على دور الشباب فى هذا الشأن إضافة إلى دور قادة العالم فى نشر السلام والحفاظ عليه الذى أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الجلسة.



وتابع:" أهم النقاط التي تم التأكيد عليها: ضرورة المشاركة المتكافئة لكل الدول فى مختلف القضايا مع الحفاظ على عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية لأية دولة كانت".



وأضاف "فيصل" أن أبرز جلسات اليوم كانت ايضا جلسة "أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها" والتي وجهت خلالها الافريقية إيفلين بولين، إحدى المشاركات بمنتدى شباب العالم، الشكر إلى الرئيس السيسى على دوره تجاه المرأة المصرية منذ توليه رئاسة مصر، كما طالبته بأن يرعى المرأة الأفريقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي كـ رعايته واهتمامه بالمرأة المصرية.

