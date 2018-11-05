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رياضة

رئيس لجنة حكام الجزائر يكشف حقيقة إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:18 ص
مهدي عبيد
مهدي عبيد
حسن العمدة
علق محمد غوتي رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة الجزائري على التقارير التونسية التي تحدثت عن ايقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد على خلفية مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقال غوتي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "لم يصل لنا أي عقوبة من جانب الاتحاد الأفريقي على مهدي".

وتابع "وسائل الإعلام التونسية هي المسؤولة عن كلامها حول إيقاف مهدي ولكننا في اتحاد الكرة لم نلتق أي خطابات رسمية بهذا الأمر ولا نعلم عنه شيئا".
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