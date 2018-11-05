لجنة ثلاثية تعقد اليوم اجتماعا مع رئيس الجبلاية لحسم ملف الهبوط

تعقد اليوم الإثنين لجنة ثلاثية من الأندية أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق اجتماعا مع مجلس إدارة الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة لحسم ملف الصعود والهبوط.



واتفق اتحاد الكرة مع أندية الجمعية العمومية خلال الاجتماع الأخير على هامش فعاليات الجمعة العمومية على تشكيل لجنة تجتمع اليوم الاثنين لتعديل نظام الصعود والهبوط في دوري الدرجة الثانية والثالثة ضمت كلا من الدكتور عمرو عبدالحق وعلى سليم والدكتور هيرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد.



يذكر أن الجمعية العمومية شهدت إجراء الانتخابات التكميلية، لانتخاب عضوين جديدين بدلًا من حازم وسحر الهواري، وأسفرت عن نجاح أحمد شوبير ودينا الرفاعي.