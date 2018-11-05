رئيس حماية المستهلك: مشاركة الرئيس إيجابية وتؤكد على اهتمامه بالشباب .. فيديو

قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إن منتدى شباب العالم هذا العام له طعم خاص بسبب زخم الحضور والمشاركات العديدة من مختلف دول العالم والنماذج المتواجدة من الشباب المصرى المتميز وحضور الرئيس السيسى هذا العام بشكل ايجابى له مردود لدى الشباب المصرى والعالمى وهذا يؤكد على سياسات الدولة واهتمامهم للشباب وضرورة مشاركتهم ودمجهم فى العمل السياسى.



وأضاف عبدالمعطى اثناء فعاليات منتدى شباب العالم ان الرئيس السيسي صدق على القانون الجديد لحماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وبه ضوابط جديدة وعديدة تحمى المستهلك وتلزم التاجر بإعطاء الفاتورة للمستهلك موضح بها جميع بيانات السلع وتنظم موضوع التجارة الالكترونية والشراء عن بعد وهذا جميعه لضبط المنظومة الاستهلاكية.



أضاف أن المنظومة الاستهلاكية هى شراكة للمستهلك والمنتج والمورد وعليهم ان يقدموا السلعة او البضاعة بالجودة اللازمة وعلى المستهلك دور وهو الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفة او سلعة مجهولة المصدر وهناك اليات للتقدم بالشكوى عديدة وجميعها متاحة.



وأوضح أنه تم التنسيق مع الرقابة الصناعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وقامت الاجهزة المعنية بالعمل عليها وأخذت عينات من خط الانتاج لأماكن كثيرة ومنتظرين النتيجة والجميع متابع لهذا.

