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فن

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
محمد صبحي
استهل الميجا ستار رامي عياش، حفله بمهرحان الموسيقي العربية في دورته ال 27 بمكس وطني لاغنيتي "بلادي بلادي" والله عليكي يا مصر " وذلك داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحرص عياش على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، إذ ضجت أركان المسرح الكبير بعاصفة من التصفيق الحار وأكد على سعادته بتواجده للمرة الخامسة داخل الأوبرا المصرية التي شهدت حضور والدته أولى حفلاته وأنه يشعر بوجود روحها الآن والتي كانت فخورة به لمشاركته بهذا المهرجان.

ويستكمل عياش حفله بعدد كبير من الأغاني الطربية المميزة بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود منها "خليني معاك" و"تحت الشباك" و"بالعكس" و"الإسمراني" و"الناس الرايقة" و"قالي جاني بعد يومين"، إضافة إلى "أمي" بمصاحبة كورال أطفال الأوبرا بحضور عدد كبير من الجمهور حمل لافتة كامل العدد، وتواجد من أصدقائه المقربين المنتج اللبناني علي المولي والمنتج حنا لولو وتامر عبد المنعم منظم حفله الأخير بالإسكندرية والمقدم طارق سكر.
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر
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رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

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