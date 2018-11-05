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فن

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:06 ص
صدى البلد
عدسة/ محمد صبحي
قدم المطرب رامى عياش حفله فى دار الأوبرا بحضور عدد كبير الجمهور، والذي ردد معه عدد من الأغاني الطربية المميزة بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود منها خليني معاك وتحت الشباك وبالعكس والاسمراني والناس الرايقة وقالي جاني بعد يومين.

كما قدم رامى عياش عددا من الأغانى بمصاحبة كورال أطفال الأوبرا بحضور عدد كبير من الجمهور حمل لافتة كامل العدد، وتواجد من أصدقائه المقربين المنتج اللبناني علي المولي والمنتج حنا لولو وتامر عبد المنعم منظم حفله الأخير بالإسكندرية والمقدم طارق سكر.
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور
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