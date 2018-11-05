رئيس حي العجوزة يلتقي بطلاب المرحلة الثانوية للتأكيد على دورهم المجتمعي

عقد اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة، لقاء تعارفيا مع عدد من طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة، في حديقة 6 أكتوبر لتبادل الرؤى، والتأكيد على دور الشباب والطلاب في المشاركة المجتمعية.



وأكد رئيس حي العجوزة على دور الشباب والطلاب في المجتمع، وما يجب عليهم فعله خلال تلك المرحلة الدراسية الهامة، والتركيز على دراستهم لتخريج جيل من الطلاب على قدر عالي من الثقافة والمعرفة يساهم في خدمة وبناء وطنه.



حضر اللقاء جيهان أنور مسئولة الأمومة والطفولة بحي العجوزة، وبسمة محمد مسئول اتحادات الادارات التعليمية.

