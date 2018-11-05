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محافظات

شاهد .. محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد مينا سمير

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
قدم اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، واجب العزاء لأسرة الشهيد مينا سمير كامل بمقر جمعية مارى مينا، والذي ضرب أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية والشهامة عقب تصديه لمحاولة هروب لص مسجل خطر.

وقام اللص بسرقة هاتف محمول من فتاة وبادره بطعنة نافذة أدت لوفاته، وتمكن الأهالي بعد ذلك من ضبط اللص وتسليمه للشرطة والذى عليه 4 أحكام قضائية من قبل.

وأثناء تقديمه واجب العزاء أشار المحافظ إلى أن "حق مينا لن يضيع وسيأخذ الجاني جزاؤه بالقانون، مؤكدًا على أن ما قام به الشاب مينا يعطى المثل والقدوة فى الرجولة والإيجابية والنموذج فى شهامة وجدعنة أبن البلد فى الزود عن الآخرين ونجدتهم".

ورافق المحافظ أثناء تقديم واجب العزاء، اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب أعضاء مجلس النواب والقيادات الدينية من الأوقاف والأزهر، وممثلى الأحزاب والمرأة والمجتمع المدني.
شاهد .. محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد مينا سمير
شاهد .. محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد مينا سمير
شاهد .. محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد مينا سمير
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