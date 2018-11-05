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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تغطية الإعلام الدولي منتدى الشباب يعكس نجاحه

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
القسم السياسي
أشاد أحمد محمد نصار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حادثة المنيا الإرهابية وتنديده بالتمييز الديني والعنصرية مؤكدا أنه يعد خطوة إيجابية لتقوية الوحدة الوطنية بين المصريين وإحباط محاولات الإرهابيين الذين يعملون على تفرقة وزعزعة النسيج الوطني بين المصريين، حيث ركز في حديثه على أهمية الترابط والدعوة السلام الديني ونبذ العنف والتطرف.

وأشار نصار في تصريحات، أمس الأحد، إلى أن حديث الرئيس واهتمامه البالغ بالقارة الأفريقية وكيفية استغلال مواردها استغلال جيد يؤكد قوة التعاون المشترك بين مصر ودول القارة السمراء كما أنه سيفتح مجال لدعوة رجال الأعمال المصريين للاستثمار فيها، موضحا أن هذا الملف يعتبر من أقوى وأهم الملفات التي ناقشها الرئيس وتحدث عنها في منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ. 

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن روح الرئيس السيسي الجيدة مع الشباب والتفاهم الجيد يعطي دفعة معنوية كبيرة لهم ويحثهم على العمل، مشيرًا إلى أن التقاط "سيلفي" مع الشاب الهولندي دليل قوي على هذا الكلام، والذي يعطي انطباع جيد عن مصر للعالم ويبعث رسالة طمأنينة للجميع.

وتابع عضو التنسيقية حديثة قائلا إن حرص الإعلام الدولي على نقل فعاليات المنتدى وتصريحات الرئيس السيسي يؤكد على نجاحه في توصيل الرسالة المستهدفة من إقامة المنتدى ، مضيفا أن هناك شباب من حوالي ٦٥ دولة مشاركين في هذا المنتدى لذلك سيحقق الأهداف المرجوة منه.
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