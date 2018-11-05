8 فرق تقترب من حسم التأهل المبكر من الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

تنطلق الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء، في التي مرحلة التي تتطلع فيها ثمانية فرق لحسم تأهلها لثمن النهائي بشكل مبكر قبل جولتين على انتهاء دور المجموعات.



واقترب كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ الألمانيين، إلى جانب إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين وآياكس الهولندي ومانشستر سيتي الإنجليزي من حسم تأهلها لثمن نهائي "التشامبيونز ليغ" من الجولة الرابعة التي ستقام منافستها يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين.



ويواجه الأتلتي هذه الجولة بروح مليئة بالتحدي ورغبة في الانتفاض على بوروسيا دورتموند عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الفريق الألماني برباعية نظيفة.



من جانبه، يحل برشلونة الثلاثاء ضيفا على إنتر ميلان الذي سقط في الكامب نو بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، وقد يضمن رجال إرنستو فالفيردي بطاقة التأهل لثمن النهائي إذا خرجوا من ملعب سان سيرو منتصرين.



لكن الفريق الإيطالي يريد حسم تأهله هو الآخر وإذا حقق الفوز على أرضه بينما تعادل توتنهام الإنجليزي وبي إس في ايندهوفن يوم غد، سيتمكن من الحصول على بطاقته، لكن الفريقين الإنجليزي والهولندي لا يعتمدان على أنفسهما في هذه المرحلة ويحتاجان للفوز للإبقاء على فرصهما للصعود للدور التالي.



أما يوفنتوس الذي يعد واحدا من أكثر الفرق تألقا في هذه النسخة من التشامبيونز ليغ، فلن يحتاج سوى هز شباك ضيفه مانشستر يونايتد الأربعاء المقبل، ليحسم تأهله لدور الـ16، وفي حالة فوزه على الفريق الإنجليزي سيتأهل متصدرا للمجموعة الثامنة.



ويسعي ريال مدريد في هذه الجولة لنقل تحسن أدائه للمسابقة الأوروبية، وسيحل بعد غد على فيكتوريا بلزن التشيكي الذي فاز عليه حامل اللقب بشق الأنفس على ملعب سانتياغو بيرنابيو بهدفين لهدف في الجولة الماضية.



وفي حال خسر الملكي في هذا اللقاء مع فوز روما على سيسكا موسكو الروسي ضمن منافسات المجموعة السابعة، سيودع بطل التشامبيونز ليغ في النسخ الثلاث الأخيرة بطولته المفضلة مبكرا.



ويتشارك الريال وروما صدارة المجموعة السابعة مع فارق الأهداف لصالح الفريق الإيطالي، لكن الفرصة ما زالت قائمة أمام سيسكا موسكو ليكون بين أفضل 16 فريقا.



ويعيش باريس سان جرمان نفس الوضع في مجموعته الثالثة وسيحل غدا على نابولي الذي اقترب من الحصول على بطاقة تأهله، على الرغم من أن ليفربول ما يزال المتصدر وسيعزز من موقفه إذا فاز على النجم الأحمر الصربي، متذيل المجموعة.



يستطيع مانشستر سيتي الحصول على بطاقته لدور الـ16 في هذه الجولة في حال فوزه الأربعاء على شاختار دونتسك الأوكراني



