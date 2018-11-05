ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستقبل وطن بني سويف: لدينا متطوعون يتحملون العمل تحت أي ضغوط

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف بإشراف النائب حسام العمدة أمين عام المحافظة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة المحاسب سرور سعد وأعضاء هيئة المكتب بببا.

في البداية وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح الشهداء بدير الأنبا صموئيل بالمنيا.

من ناحيته أكد سرور سعد، أمين حزب مستقبل وطن ببا، أن الحزب يسعى لدراسة أهم المشكلات التي تواجه المواطنين بالمركز والعمل على حلها بالتواصل مع أمانة الحزب ببني سويف للمساهمة في حلها أو تصعيدها للمستويات الأعلى لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة.

وأشار إلى أن الحزب يسعى بالتواجد المستمر في الشارع البباوي بقوة من خلال تشكيل الوحدات القاعدية في القرى والمدينة نتيجة اختيار كفاءات شبابية وقيادات تتحمل مسؤولية العمل التطوعي في ظل الظروف الراهنة.

وأكد سرور أن الحزب يهدف بل ويسعى إلي تذليل العقبات أمام المواطنين وذلك بأقل الفرص الممكنة.
مستقبل وطن بني سويف: لدينا متطوعون يتحملون العمل تحت أي ضغوط
مستقبل وطن بني سويف: لدينا متطوعون يتحملون العمل تحت أي ضغوط
مستقبل وطن بني سويف: لدينا متطوعون يتحملون العمل تحت أي ضغوط
مستقبل وطن بني سويف: لدينا متطوعون يتحملون العمل تحت أي ضغوط
loading...

ترشيحاتنا

بعد أزمة صراع العروش.. ترامب يستفز أسطورة الروك

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

شاهد .. تعليق السيسي على صفقة القرن وموقف القضية الفلسطينية

رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

أقوال الطالبة ضحية تحرش مدرس في مدرسة ببنها

الخلصي: أهلا بالأهلي وجمهوره في بلدهم الثاني تونس وهذا تفسير تغريداتي.. فيديو

شاهد.. تعليق الرئيس السيسي على مقتل جمال خاشقجي

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى بعد تجاهل اختيار وليد سليمان فى قائمة المنتخب

إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي ألهم جميع حضور منتدى الشباب

أول تعليق من نجل خاشقجي على صورته مع ولي العهد

اليوم .. قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق في الإسكندرية لمدة 10 ساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟