مستقبل وطن بني سويف: لدينا متطوعون يتحملون العمل تحت أي ضغوط

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف بإشراف النائب حسام العمدة أمين عام المحافظة ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة المحاسب سرور سعد وأعضاء هيئة المكتب بببا.



في البداية وقف الجميع دقيقة حدادا على أرواح الشهداء بدير الأنبا صموئيل بالمنيا.



من ناحيته أكد سرور سعد، أمين حزب مستقبل وطن ببا، أن الحزب يسعى لدراسة أهم المشكلات التي تواجه المواطنين بالمركز والعمل على حلها بالتواصل مع أمانة الحزب ببني سويف للمساهمة في حلها أو تصعيدها للمستويات الأعلى لإيجاد الحلول السريعة والمناسبة.



وأشار إلى أن الحزب يسعى بالتواجد المستمر في الشارع البباوي بقوة من خلال تشكيل الوحدات القاعدية في القرى والمدينة نتيجة اختيار كفاءات شبابية وقيادات تتحمل مسؤولية العمل التطوعي في ظل الظروف الراهنة.



وأكد سرور أن الحزب يهدف بل ويسعى إلي تذليل العقبات أمام المواطنين وذلك بأقل الفرص الممكنة.