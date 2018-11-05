علامات انتبهي لها.. مؤشر لحاجتك لطرد السموم من الجسم

قدم موقع بولد سكاي الهندي، عدة علامات وأعراض تخبرك بحاجتك إلى تطهير الجسم وطرد السموم تعرفي أبرزها وانتبهي إليها يقدمها



التعب المستمر.. إذا كان جسمك مليئًا بالسموم خاصة في الجهاز الهضمي يبدأ الشعور بالتعب والصداع المستمر تصبح الأنسجة العصبية شديدة الحساسية عند وجود العديد من السموم الموجودة في الجسم.



ارتفاع درجة حرارة الجسم.. وذلك أبرز المؤشرات لتراكم السموم فى الجسم.



احتقان الأنف والغثيان.. من المؤشرات التى يجب الإنتباه إليها بسبب وجود السموم الزائدة و هو عرض شائع يجب أن تنتبهى إليه.



الكرش.. والإصابة بالانتفاخ هذا يمكن أن يكون بسبب السموم الزائدة المتراكمة في جسمك وعلامة شائعة جدا أن السموم في الجسم قد زادت.



اللسان الأصفر.. عندما تقومين بتنظيف لسانك كل يوم تتراكم طبقة صفراء أو بيضاء على سطح اللسان. هذا يرجع إلى السموم الزائدة الموجودة في الجسم.



-إلتهاب المثانة تتكون الحصوات .. تراكم السموم في المرارة وحصوات الكلى أحد أبرز أسباب الإصابة بمشاكل المثانة المزعجة والتي في الأغلب تتراكم فيها السموم.