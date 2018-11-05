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محافظات

اليوم .. قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق في الإسكندرية لمدة 10 ساعات

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:17 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد عبد العزيز
أعلن مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية ثان في الإسكندرية، عن قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق وقرى بنطاق الحي، اليوم الاثنين، ولمدة 10 ساعات.

وقال "عبد الفضيل" إنه سيتم قطع الكهرباء بدءًا من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة عصر اليوم الاثنين عن منطقة كينج مريوط بالكامل وقرى"45، نجع العرب، 7000، الوزيري، سيد زيان".

وأضاف رئيس حي العامرية، في بيان له، اليوم، أن قطع التيار الكهربائي يأتي لحين انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
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