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أطعمة تحافظ على صحة شرايين القلب وطرد الكوليسترول

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:16 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أطعمة عديدة تحافظ على صحة القلب وتعمل على تنظيف الشرايين يجب إدخالها لنظامك الغذائي للحصول على قلب سليم وإبقاء الشرايين خالية من الكوليسترول، إليكِ أبرزها "يقدمها موقع "هيلث":

-أفوكادو .. يحسن تدفق الدم في القلب فهو يحتوي على البروتينات والألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة قلبك.

البرتقال غني بفيتامين C التي تساعد في مكافحة البرد كما أن البرتقال يحتوي على ألياف البكتين التي تساعد على خفض مستوى الكوليسترول وتقوي جدران الشرايين.

بروكلي.. غنى بفيتامين K الذي يساعد بشكل رئيسي في منع تكلس الشرايين لغناه بمضادات الأكسدة.

بذور الشيا.. غنية بالألياف وحمض ألفا لينولينيك يساعد في الحفاظ على الشرايين خالية من تراكم الكوليسترول.
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