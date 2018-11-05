متحدث البرلمان: الدولة لم تنفق جنيها واحدا على منتدى شباب العالم.. فيديو

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ميزانية الدولة لم تتحمل جنيها واحدا للإنفاق على منتدى شباب العالم.



وقال "حسب الله" خلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد: «شركات خاصة ورعاة وبعض البنوك هي التي تتولى الإنفاق على منتدى شباب العالم بشرم الشيخ».



ويعقد منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم.