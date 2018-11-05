بدون مزيلات عرق وصفة سريعة تخلصك منها

مازالت روائح العرق المزعجة تشكل لك مصدر إزعاج يمكنك التغلب على تلك المشكلة بوصفة سريعة، ولن تطلب منك الكثير من الجهد في إعدادها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:





تحتاجين إلى:



•ملعقتان كبيرتان من بودرة التلك

•ملعقتين كبيرتين من بيكاربونات الصودا

•4 ملاعق من ماء الزهر.

•ملعقة كبيرة من شمع العسل

•ملعقة كبيرة من بودرة المسك الطبيعية

•قطع صغيرة حلشبّة، وهي أحجار متوفرة عند العطار



طريقة إعداد الوصفة لمحاربة العرق:



فى البداية قومى بطحن الشبه جيدا للحصول على بودرة ناعمة وامزجيها مع باقى المكونات ماعدا الشمع ليمتزجوا تماما ثم ذوبي شمع العسل و اسكبي الخليط لتحصلي بذلك على قوام متماسك شبيه بالمرهم.



ضعي الخليط بعد مزجه في عبوة نظيفة وادهني بها يوميا تحت الإبطين.