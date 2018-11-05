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عضو تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم هذا العام يحقق أهدافه

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
القسم السياسى
قال أحمد البشبيشي عضو تنسيقية شباب الأحزاب إن مناقشات تنمية أفريقيا ٢٠٦٣ في منتدى شباب العالم تهدف إلى تحقيق تنمية أفريقيا شاملة في كافة المجالات من خلال توفير فرص عمل واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل.

جاء ذلك في تصريحات لصدى البلد مؤكدا أن مصر لديها توجه وانفتاح مكتمل الأركان مع القارة السمراء، مشيدا بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تنمية العلاقات واهتمامه بالقارة السمراء، مشيرا إلي أن التنمية تستهدف القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي الهجرة غير الشرعية التي تستهدف الشباب وتستدرجهم إلى الخطر.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن تأكيد الرئيس السيسي وحديثه عن تجديد الخطاب الديني في غاية الأهمية نظرا لبعض الاضطرابات التي شهدتها مصر ومحاولة الإرهابيين التفرقة بين المصريين.

وتابع البشبيشي، أن المنتدى الحالي شهد بعض التغييرات عن المنتدي السابق حيث واجه بعض التخوفات، كما شارك فيه٣٠٠٠ شاب، بينما يشارك في المنتدي الحالي ٥٠٠٠ شاب، كما يشهد نجاحا غير مسبوق في تحقيق أهدافه ورسالته من ترويج اقتصادي واستثماري وسياحي، مؤكدا أن ظهور المنتدي العام الثاني على التوالي محققا هذا النجاح الباهر يعتبر انجازا.
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