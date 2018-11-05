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فن

محمد حماقي لجمهوره: شكرا لكل من هنأني بعيد ميلادي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
صدى البلد
ياسمين سامى
نشر الفنان محمد حماقي عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة يشكر فيها جمهوره وأصدقائه لتهنئتهم له بعيد ميلاده.

ونشر حماقى قائلا :"شكرا على تهنئتكم ، محظوظ بوجودكم فى حياتى".

وينتمي الفنان محمد حماقي، لنجوم برج العقرب فهو من مواليد 4 نوفمبر 1975.

ويحتفل حماقي، اليوم بعيد ميلاده الـ42 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.
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