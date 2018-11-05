محمد حماقي لجمهوره: شكرا لكل من هنأني بعيد ميلادي

نشر الفنان محمد حماقي عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تغريدة يشكر فيها جمهوره وأصدقائه لتهنئتهم له بعيد ميلاده.



ونشر حماقى قائلا :"شكرا على تهنئتكم ، محظوظ بوجودكم فى حياتى".



وينتمي الفنان محمد حماقي، لنجوم برج العقرب فهو من مواليد 4 نوفمبر 1975.



ويحتفل حماقي، اليوم بعيد ميلاده الـ42 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.