ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فائدة جمالية للكركم لن تتوقعيها

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من اسمرار الإبطين والركبتين وتريدين تفتيحهما بوصفة سهلة وسريعة تساعد في الوقت نفسه على تنعيم البشرة؟ إليكِ وصفة سريعة ستساعدك على حل تلك المشكلة وتظهر نتائجها من أول استخدام تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد":

كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:

بضع قطرات من زيت جوز الهند
2 ملعقة طعام لبن بودرة
1 ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة تطبيق الوصفة:

تمزج المكونات حتى تشكل مزيج متجانس وقومى بتطبيق تلك الوصفة تحت الإبطين لمدة 15 دقيقة وبعد 15 دقيقة ، قم بتدليك المنطقة مع بعض زيت جوز الهند في حركة دائرية. في وقت لاحق ، يمكنك غسله بالماء الدافئ. يمكنك تكرار هذا العلاج كل يوم.
loading...

ترشيحاتنا

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

8 فرق تقترب من حسم التأهل المبكر من الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا

السيسي: مبيسهرنيش غير مصر ودا من زمان وربنا شاهد

تصريح خطير من وزير الري بشأن مياه الشرب خلال منتدى شباب العالم .. فيديو

مي حلمي تعود للشاشة مجددا بعد أزمة فسخ خطوبتها من محمد رشاد

بقايا بشرية تحل لغزا عمره 57 عاما.. فيديو

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

رئيس لجنة حكام الجزائر يكشف حقيقة إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

قصة آخر المماليك في مصر .. بنى قصر في جزيرة الدهب للحفاظ على تراث أسلافه

الاتحاد الجزائري يرفض طلب نظيره التونسي بإيقاف مهدي عبيد.. فيديو

الوليد بن طلال: بن سلمان يحدث تغييرا ثوريا في المملكة.. واعتقالي سوء تفاهم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟