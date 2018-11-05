فائدة جمالية للكركم لن تتوقعيها

هل تعانين من اسمرار الإبطين والركبتين وتريدين تفتيحهما بوصفة سهلة وسريعة تساعد في الوقت نفسه على تنعيم البشرة؟ إليكِ وصفة سريعة ستساعدك على حل تلك المشكلة وتظهر نتائجها من أول استخدام تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد":



كل ما تحتاجين لإعداد الوصفة:



بضع قطرات من زيت جوز الهند

2 ملعقة طعام لبن بودرة

1 ملعقة صغيرة من الكركم



طريقة تطبيق الوصفة:



تمزج المكونات حتى تشكل مزيج متجانس وقومى بتطبيق تلك الوصفة تحت الإبطين لمدة 15 دقيقة وبعد 15 دقيقة ، قم بتدليك المنطقة مع بعض زيت جوز الهند في حركة دائرية. في وقت لاحق ، يمكنك غسله بالماء الدافئ. يمكنك تكرار هذا العلاج كل يوم.