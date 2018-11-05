متحدث النواب يكشف حقيقة إعداد مشروع قانون بشأن حظر ارتداء النقاب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن البرلمان لم يستقبل حتى الآن مشروع قانون بشأن حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية.



وأضاف "حسب الله" خلال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع على قناة صدى البلد: «النائبة غادة عجمي ذكرت أنها تعد مشروع قانون بشأن منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومة، لكن لم تقدمه للمجلس حتى الآن، والموضوع لم يتعدى كونه أحاديث إعلامية حتى الوقت الراهن».



وأشار المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أن المجلس يصدر ما يقرب من 130 مشروع قانون خلال دور الانعقاد.

