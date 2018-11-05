وزير الرياضة: الرئيس السيسي متحمس لعودة الجماهير للملاعب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى متحمس لعودة الجماهير إلى الملاعب بشكل منظم بعيد عن العشوائية التي كانت تحدث من قبل، مشيرًا إلى وجود تعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال وضع نظام جديد للدخول الملاعب.



وأضاف صبحي في تصريحات تلفزيونية، أنه يجب الحفاظ على المكتسبات الرياضية التي جرى تحقيقها، مطالبا الجماهير بالحفاظ عليها لضمان عدم العودة الي نقطة الصفر.



وأكد أن ممارسة كرة القدم وتشجيعها متداولة على مدار التاريخ، وهذا هو السبب الرئيسي للاهتمام بها داخل الدولة، معلقا "عشق المصريين لكرة القدم اثر سلبيا على الاهتمام بالألعاب الأخرى".