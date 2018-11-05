ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بقايا بشرية تحل لغزا عمره 57 عاما.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
صدى البلد
كريم جمال
وجدت شرطة مقاطعة سوفولك بالولايات المتحدة الأمريكية على بقايا بشرية، أسفل أحد المنازل، في مدينة لونج آيلند، حيث كانت تقوم عائلة بالتنقيب فى الطابق السفلي.

وبحسب سبوتنك، كانت عائلة كارول قد عثرت على الهيكل البشري، واعتقدوا أن الرفات تتعلق بوالدهم مايكل كارول، الذي ظل مختفيا منذ عام 1961، منذ خدمته العسكرية في كوريا، خاصةً بعد ازدياد شائعات حول أن والدهم مدفون في القبو، فاستعانوا بشركة رادار أرضية للبحث عن أرضية الطابق السفلي، وأعلنت الشرطة أن زوجة المتوفي جورج كارول، دوروثي، ماتت منذ حوالي 20 عاما، لذا ليس من الواضح إن كانت تعلم بوفاة زوجها، أو أنها متورطة في قتله وإخفاء جثته.

يذكر أنه تم اكتشاف الرفات البشرية على بعد 5 أقدام تحت الأرضية الإسمنتية في قبو المنزل، الذي تأسس في عام 1955، ومن المعتقد أن اختبار الحمض النووي سيستخدم لتحديد هوية البقايا، وسيعمل الفاحص الطبي على تحديد سبب الوفاة الرسمي.

loading...

ترشيحاتنا

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

وائل جمعة: الأهلي هو الحياة ولم يسرق الفوز من الترجي وعلى المغرضين التوقف

قصة فرغلي باشا ملك القطن.. صعيدي تعلم الفرنسية والإنجليزية ورفض منصب وزارة المالية

القبض على مسئول التنظيم بحي أول المحلة متلبسا برشوة في مخالفات بناء

كلب ينهش جسد رضيعة حتى الموت أمام أمها فى فناء المنزل .. صور

شاهد .. أكل البشر الأرجواني يلتهم وجه فتاة بالكامل

مي حلمي تعود للشاشة مجددا بعد أزمة فسخ خطوبتها من محمد رشاد

أخطر خنفساء في العالم تهدد نخيل مصر.. تفرز ماء نار يحرق التمور.. فيديو وصور

السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

بداية مخيفة لـ ترامب .. الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين في التصويت المبكر

رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

أقوال الطالبة ضحية تحرش مدرس في مدرسة ببنها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

فيديو

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو
المتحدث باسم البرلمان: بعض مواد الدستور تحتاج إلى التعديل لمواكبة الواقع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟