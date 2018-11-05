بقايا بشرية تحل لغزا عمره 57 عاما.. فيديو

وجدت شرطة مقاطعة سوفولك بالولايات المتحدة الأمريكية على بقايا بشرية، أسفل أحد المنازل، في مدينة لونج آيلند، حيث كانت تقوم عائلة بالتنقيب فى الطابق السفلي.



وبحسب سبوتنك، كانت عائلة كارول قد عثرت على الهيكل البشري، واعتقدوا أن الرفات تتعلق بوالدهم مايكل كارول، الذي ظل مختفيا منذ عام 1961، منذ خدمته العسكرية في كوريا، خاصةً بعد ازدياد شائعات حول أن والدهم مدفون في القبو، فاستعانوا بشركة رادار أرضية للبحث عن أرضية الطابق السفلي، وأعلنت الشرطة أن زوجة المتوفي جورج كارول، دوروثي، ماتت منذ حوالي 20 عاما، لذا ليس من الواضح إن كانت تعلم بوفاة زوجها، أو أنها متورطة في قتله وإخفاء جثته.



يذكر أنه تم اكتشاف الرفات البشرية على بعد 5 أقدام تحت الأرضية الإسمنتية في قبو المنزل، الذي تأسس في عام 1955، ومن المعتقد أن اختبار الحمض النووي سيستخدم لتحديد هوية البقايا، وسيعمل الفاحص الطبي على تحديد سبب الوفاة الرسمي.



