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مرأة

في ساعتين فقط.. تخلصي من تلف الشعر للأبد

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 04:51 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
هل تعانين من جفاف وتلف الشعر المزعج؟ يمكنك حل تلك المشكلة بوصفة سهلة وسريعة في دقائق معدودة ونتيجتها تدوم لفترة طويلة تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد":

كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة:

•3 ملاعق من عصير الليمون.
•2 ملعقة من زيت الزيتون.
•1 كوب من زيت جوز الهند الخام.
•ملعقتان من العسل
•كوب من المايونيز


طريقة تطبيق الوصفة:

تمزج المكونات جيدا وتوزع على الشعر وتترك لمدة ساعتين وإرتداء غطاء رأس ثم يشطف الشعر بالشامبو والبلسم وستلاحظين نتيجة القناع من المرة الأولى، ولكن يجب المواظبة عليها للحصول على نتائج أفضل فى وقت أقصر.
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