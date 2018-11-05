بعد عرض الزائر بمنتدى شباب العالم.. المسرح في انتعاشة دائمة.. محمد صبحى يكشف خيبتنا.. وأشرف عبد الباقى يغامر بفريق جديد على الريحانى

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بعد عرض مسرحية "الزائر" للمخرج خالد جلال على مسرح شباب العالم فى نسختها الأولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى‏ والسيدة قرينته‏‏ ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال‏ ولفيف من الوزراء‏ والإشادة الكبيرة التى حصل عليها العمل وهو ما يعكس حالة الانتعاشة التي يشهدها المسرح بوجه عام.



وشهد العرض أكثر من ألفى شاب وفتاة يمثلون 160 دولة وهى انتاج لورشة عمل مدتها 15 يوما على أرض شرم الشيخ بين فريق عمل من شباب مصر من طلاب مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية.



"صدى البلد" ترصد أهم العروض المسرحية التي حققت رواجا فى الفترة الأخيرة بجانب مسرحية "الزائر".



الزائر :

المسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال، ويشارك فيها ابطال من مصر والكونغو ونيبال وإندونيسيا والجزائر والكاميرون وكيرجستان وفيتنام وبيرو ولبنان والسعودية وسوريا.



عقدت ورشة مكثفة لمدة 15 يوما على أرض شرم الشيخ بين فريق من شباب مصر طلبة مركز الإبداع الفنى بوزارة الثقافة، صندوق التنمية الثقافية وهم الدفعة الأولى من قسم الإبداع بالأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، مع شباب من 11 دولة، وكان نتاجها العرض المسرحى" الزائر".



جريمة فى المعادى.. مسرحية كلها غلط:

وبدأ الفنان أشرف عبد الباقى عرض مسرحيته الجديدة "جريمة في المعادى.. مسرحية كلها غلط"، على خشبة مسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة، من إنتاجه وإخراجه وشهد العرض حالة من الإعجاب الشديد لدى الجمهور.



مسرحية "جريمة فى المعادى.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.



سلامتك يا وطن:

بينما أثارت مسرحية "سلامتك يا وطن" اعجاب الجمهور بسبب أنها تناقش قضية تمس الوطن وهو ما دفع الجميع للتفاعل معها وهى من تأليف وإخراج أحمد صقر، وقام ببطولته الفنان مازن غنيم، والذي تألق في أداء الشخصية الكوميدية الوحيدة في هذا العمل المسرحي، الذي يجمع بين المضمون السياسي والقالب الكوميدي، وضم باقة من الممثلين وأبرزهم بسملة محمود ، سعيد راشد ،سهيلة طاهر، هاجر علي، هدى تامر، كريم الجزيري، أحمد هشام، حازم محمد، فاطمة محمد ،يارا سامي، محمود بدر، باسل، يارا سامي، وحسن عبد الرحمن.



يذكر أن العرض المسرحي "سلامتك يا وطن" يحمل شعار توحيد الصف العربي وضرورة الدفاع العربي المشترك عن الدول التي تعاني ويلات الاحتلال، بدلا من الانصياع خلف الغرب وأطماعهم.



خبيتنا :

أما العرض المسرحى "خيبتنا" للفنان محمد صبحي فقد حقق نجاحا كبيرا والذي يعرض بمدينة سنبل.



والمسرحية تتحدث عن الثورات التى حدثت فى الدول وعن المواقف التى تمت من المواطنين العراقيين الذين أعطوا للامريكان الورد وهم داخلون بلادهم، وعما قام به الشعب السورى الذى حطم بيده بلدة أكثر مما قاموا به الأعداء، معلقًا أن ثورات الربيع العربي كانت عبرية وجحيم.