حمادة صدقي: محمود علاء يستحق الانضمام للمنتخب

أكد حمادة صدقي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، أن محمود علاء مدافع الزمالك يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر، لمواجهتي تونس، في تصفيات كأس أمم أفريقيا.



وقال حمادة صدقي في حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمود علاء يستحق التواجد لأنه يؤدي بشكل جيد مع الزمالك، لكن أجيري له حسابات أخرى".