طريقة مبتكرة لتقديم أطباق المكرونة

يمكنك في دقائق معدودة التجديد فى طريقة تقديم المكرونة لأطفالك وتقديمها بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق مختلف للشيف إلهام فتحي:



المقادير:



• 3/4كوب زيت زيتون

• 1 علبة تونه

• 1/2 ملعقة صغيرة شطة

• 2 أكواب بصل (مقطعة شرائح)

• 1/2 ملعقة صغيرة ملح

• 1/2 كيلو مكرونة سباجتي (مسلوقة)

• 1/4 كوب شبت

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون





طريقة التحضير:



• في وعاء على النار نضيف الزيت والبصل والملح والفلفل ونقلبها حتى ينضجوا قليلًا ثم نضيف التونة ونقلبها على نار هاديئة حوالي 10 دقائق نضيف المكرونة ثم تقلب كافة المكونات ليمتزجوا ثم تزين بالبقدونس.