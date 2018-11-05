خالد جلال: 11 جنسية شاركت في عرض الزائر بمسرح شباب العالم

قال المخرج الكبير خالد جلال، إن من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الأولى العام الماضي، تنظيم ورش عمل بين شباب العالم والشباب المصري في مختلف مناحي الحياة، مشددا على أنه شرف بتولي ورشة العمل الفنية بين الشباب المصري وشباب العالم.



وأضاف جلال في تصريحاته، أنه تم تنفيذ ابليكشن على صفحة منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم أكثر من ٢٠٠ شاب وفتاة من مختلف دول العالم بأعمالهم، حيث أرسلوا ايميلات ولينكات يوتيوب بهذه الأعمال، وتم اختيار مجموعة منهم.



وأشار المخرج الكبير، إلى أن المجموعة التي تم اختيارها حضرت قبل انطلاق فعاليات المنتدى باسبوعين، وتحديدا في ١٥ أكتوبر الماضي، وتم تكثيف العمل طوال الاسبوعين بين المجموعة المختارة وطلبة مركز الإبداع الذين منحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي شرف الالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للقيادة، وذلك بعدما شاهد عرض "سلم نفسك" في دار الأوبرا منذ أشهر قليلة.



وأوضح أنه عقد أكثر من ورشة عمل على نص "الزائر" الذي عرض في افتتاحية خاصة لمسرح شباب العالم الجمعة الماضية، مشددا على أن الشباب القادم من الخارج ينتمون لدول الكاميرون والجزائر وفيتنام وكردستان والكونغو وإندونيسيا ولبنان وسوريا والمملكة السعودية، فحدث خليط رائع بين ١١ شابا من ١١ جنسية مختلفة والشباب المصري، فالجميع ينتمي لحضارات عريقة وحضارات مختلفة، وعندما طرح النص على الشباب أكدوا أن هذه القضية تمسهم في بلدهم أيضا.



وأوضح أن الفن ليس وسيلة للتسلية وإنما هو وسيلة للتنوير والتوعية وتغيير الأفكار.