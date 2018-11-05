ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

خالد جلال: 11 جنسية شاركت في عرض الزائر بمسرح شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:34 ص
خالد جلال
خالد جلال
كتب محمد عبد المنعم
قال المخرج الكبير خالد جلال، إن من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الأولى العام الماضي، تنظيم ورش عمل بين شباب العالم والشباب المصري في مختلف مناحي الحياة، مشددا على أنه شرف بتولي ورشة العمل الفنية بين الشباب المصري وشباب العالم.

وأضاف جلال في تصريحاته، أنه تم تنفيذ ابليكشن على صفحة منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم أكثر من ٢٠٠ شاب وفتاة من مختلف دول العالم بأعمالهم، حيث أرسلوا ايميلات ولينكات يوتيوب بهذه الأعمال، وتم اختيار مجموعة منهم.

وأشار المخرج الكبير، إلى أن المجموعة التي تم اختيارها حضرت قبل انطلاق فعاليات المنتدى باسبوعين، وتحديدا في ١٥ أكتوبر الماضي، وتم تكثيف العمل طوال الاسبوعين بين المجموعة المختارة وطلبة مركز الإبداع الذين منحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي شرف الالتحاق بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب للقيادة، وذلك بعدما شاهد عرض "سلم نفسك" في دار الأوبرا منذ أشهر قليلة.

وأوضح أنه عقد أكثر من ورشة عمل على نص "الزائر" الذي عرض في افتتاحية خاصة لمسرح شباب العالم الجمعة الماضية، مشددا على أن الشباب القادم من الخارج ينتمون لدول الكاميرون والجزائر وفيتنام وكردستان والكونغو وإندونيسيا ولبنان وسوريا والمملكة السعودية، فحدث خليط رائع  بين ١١ شابا من ١١ جنسية مختلفة والشباب المصري، فالجميع ينتمي لحضارات عريقة وحضارات مختلفة، وعندما طرح النص على الشباب أكدوا أن هذه القضية تمسهم في بلدهم أيضا.

وأوضح أن الفن ليس وسيلة للتسلية وإنما هو وسيلة للتنوير والتوعية وتغيير الأفكار.
loading...

ترشيحاتنا

طرق تقديم الطعون والتظلمات بانتخابات اتحاد الطلاب

حكم المرور من أمام المصلي

حريق يلتهم شقة بعقار سكنى بالشرقية.. والسكان تقفز من الشرفات

وزير الخزانة الأمريكي: هدفنا وقف دعم إيران للإرهاب في العالم

الوليد بن طلال: بن سلمان يحدث تغييرا ثوريا في المملكة.. واعتقالي سوء تفاهم.. فيديو

استبعاد ميسي من قائمة برشلونة خلال مواجهة إنتر ميلان بدوري الأبطال

دعاء صلاح تبكي على الهواء.. تعرف على السبب.. فيديو

الطريقة الصحيحة للاهتمام بـ سرة الطفل حديث الولادة

متحدث البرلمان: الدستور المصرى يحتاج لتعديل.. فيديو

التعليم تطلق تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا لتحسين أداء المعلمين

ضبط شقة تديرها سيدة في الأعمال المنافية للآداب بمنطقة حراسات بورسعيد

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة منتدى شباب العالم.. افتتاح حديقة الصداقة الدولية بشرم الشيخ

شاهد.. أحلام بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

فيديو

المرور: كثافات بالطريق الدائرى القادم من الجيزة وسيولة بمحور 26 يوليو.. فيديو
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟