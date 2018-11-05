عضو تنسيقية الأحزاب: أمين اتحاد من أجل المتوسط وعد بتدريب 14 شابا

قال محمود فيصل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين شباب حزب حماة الوطن، إن فعاليات اليوم الثانى من منتدى الشباب العالم، شهدت العديد من جلسات النقاش المحفزة للغاية فى الموضوعات المهمة التى تفاعل معها الشباب الحاضرون.



وأضاف "فيصل" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن من أهم ما تم طرحه خلال فعاليات المنتدى هو استراتيجية "تحيا الإنسانية والسلام والحضارة"، أنه بعد تحول مصر إلى دولة قوية في مختلف المجالات وأصبحت قادرة على احتضان وتدعيم السلام والانسانية ولن تتخلى عن دورها فى هذا الشأن.



وأوضح" فيصل" أنه من الجلسات البارزة أيضا كانت جلسة "التعاون الأورومتوسطي.. شراكة استراتيجية" وتم خلالها مناقشة 3 محاور هى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وعد بـ تدريب 10 شباب على كيفية إدارة الجلسات في "اتحاد من أجل المتوسط"، إضافة إلى 4 شباب يكونوا مراقبين لهذه الجلسات.