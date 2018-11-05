سر استدعاء تركيا سفيرتها لدى أوغندا

قررت وزارة الخارجية التركية استدعاء سفيرتها لدى أوغندا، وذلك بسبب التقاط صور لها خلال الاحتفال بعيد الجمهورية التركية وهي ترتدي زيا أشارت تقارير إلى أنه مستوحى من الحضارة الإغريقية.



وأقامت صدف ياوزالب، السفيرة التركية في أوغندا، حفل استقبال في كمبالا احتفاء بالذكرى السنوية لقيام الجمهورية التركية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.



وأظهرت صور على تويتر، نشرها حساب البرلمان الأوغندي الذي حضرت رئيسته ريبيكا كاداجا الاحتفال، السفيرة ياوزالب وبجانبها مسؤول تركي وهي ترتدي ثوبا أشبه برداء اغريقي تراثي.



