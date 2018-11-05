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محافظات

سقوط أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة بالشرقية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:53 ص
صدى البلد
وائل شاهين
شهدت بعض مدن محافظة الشرقية، منذ قليل، تساقط أمطار خفيفة، بالإضافة إلى وجود رياح شديدة محملة بالأتربة بأنحاء المحافظة.

كما تأثرت المدن بحركة التجارة بسبب موجة الطقس السيء، فيما أثرت هطول الأمطار والرياح الضبابية على الحركة المرورية، ولزم سكان بعض المدن منازلهم، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ.

فيما شهدت طرق فاقوس والصالحية الجديدة عواصف ترابية شديدة، مما أصاب الحركة المرورية بالشلل التام، فيما سقطت بعض الأشجار جراء تلك الرياح.
سقوط أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة بالشرقية
سقوط أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة بالشرقية
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