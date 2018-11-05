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محافظات

تحرير 455 مخالفة مرورية في مطروح

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:35 ص
صدى البلد
ايمن محمود
شنت الأجهزة الأمنية بمطروح، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الداخلية والدولية بالمحافظة.

وقال العميد أحمد السنطاوي، مدير مرور مطروح، إن الحملات خلال اليومين الماضيين أسفرت عن ضبط وتحرير 455 مخالفة مرورية متنوعة وتم التصالح الفوري في 35 غرامة فورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية عبارة عن سير عكس الاتجاه وانتظار خاطئ وقيادة سيارة بدون رخصة وعدم استخدام حزام الأمان ومخالفة شروط الحمولة لسيارات النقل الثقيل ومخالفة تجاوز السرعات المقررة وتعطيل حركة المرور، وعدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل والسير برخصة تسيير منتهية.
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