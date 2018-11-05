متى يستفيق العالم لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب.. وبرلمانيون: مصر تحاربه نيابة عن العالم..وما تحققه من إنجازات يزيد من احتقان القوى المعادية

أشرف جمال:
الإرهاب والأجهزة الاستخباراتية التي تدعمه تركز على مصر
تامر عبد القادر:
تامر عبد القادر:
الإرهاب يهدد العالم.. ويجب تنظيم مؤتمر دولي لمكافحته
حمادة السقط:
حمادة السقط:
الكيانات الإرهابية يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة
لكل فعل رد فعل هذا ما أكد برلمانيون عن العمليات الإرهابية التى تستهدف مصر ووصفوها بعمليات النفس الأخير بعد النجاحات الساحقة التي حققتها مصر وما زالت تحققها ولا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب الغاشم.
وأقر البرلمانيون على ضرورة إقامة مصر مؤتمر دولي لإدانة الإرهاب والتكاتف لمحاربة بدلا من ترك مصر وحدها تحارب نيابة عن العالم.
قال العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المخططات الإرهابية تستهدف الأمة العربية كلها وللأسف نجحت فى كثير منها وهذه الفترة يركز الإرهاب بكل قواته والأجهزة الاستخباراتية التي تدعمه على مصر كنهاية لـ مخططاتهم".
وأوضح "جمال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الفترة الماضية وإقامة منتدى العالم للشباب وتنفيذ القوات المسلحة لعملية عسكرية ناجحة الأسبوع الماضى ضد الجماعات الإرهابية فى الصحراء الغربية لمصر، جعل القوات المعادية لمصر تخطط لتنفيذ اعمال ارهابية كرد على عملية القوات المسلحة وخفض الروح المعنوية لشباب العالم المشاركين فى المنتدى العالمى ولكن القوات المسلحة مستمرة فى عملياتها و تأمين حدود مصر إضافة إلى أن شباب العالم المشاركين لديهم يقين تام بأن مصر بلد الأمن والأمان.
وأكد "عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب" أن القيادة السياسية لمصر والقوات المسلحة والشرطة يعملون بجهد متواصل لتأمين كافة حدود مصر الاستراتيجية، واستيعاب كافة العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن أى عمل إرهابى لن ينال من عزيمة وإرادة الشعب المصري.
أشاد تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بالعملية الشاملة "سيناء 2018" التى تنفذها القوات المسلحة ضد الإرهاب فى جميع أنحاء مصر منذ بدايتها إلى الآن، مؤكدا أن نتائجها أسفرت عن تدمير البنية التحتية والمعدات للجماعات الإرهابية وما يحدث الآن من عمليات إرهابية هى "عمليات النفس الأخير".
وقال "عبدالقادر" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية ونجاحاتها وجهود القوات المسلحة وصبر وجلد الشعب المصرى من أجل الحفاظ على بلده لابد أن يكون لها رد فعل من الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة تنظيم مصر مؤتمرا دوليا لإدانة الكيانات الإرهابية والدول الداعمة لها.
وأوضح أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وكثيرا ما يؤكد الرئيس السيسي على ذلك فى المؤتمرات الدولية ولهذا يجب على بقية الدول مساندة مصر لان الارهاب لا يستهدفها وحدها.
قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المؤامرات الإرهابية مستمرة ضد مصر وتختار أوقات ومناسبات معينة لتنفيذ عملياتها، مؤكدا أن الكيانات المعادية لمصر يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة في جميع المجالات.
وأضاف "القسط" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، علينا أن نتوقع العمليات الإرهابية في كل وقت وحين، شعب مصر يدرك تمام ما حققته الدولة من نجاحات في مختلف المجالات في فترة وجيزة ولذلك لن تثنية أو تضعف من أرادته أي عملية إرهابية عن مواصل الكفاح والنضال نحو التقدم وتحقيق الرقي لدولته.
وأكد "القسط" أن شعب مصر لديه دراية ووعي لما يحاك من مخططات عدائية ضد مصر ولكن لا يلتفت إليها ولن تفرقه أي مخططات، بل وحدت ووطنيته يوما بعد الآخر.
لكل فعل رد فعل هذا ما أكد برلمانيون عن العمليات الإرهابية التى تستهدف مصر ووصفوها بعمليات النفس الأخير بعد النجاحات الساحقة التي حققتها مصر وما زالت تحققها ولا سيما فى مجال مكافحة الإرهاب الغاشم.
وأقر البرلمانيون على ضرورة إقامة مصر مؤتمر دولي لإدانة الإرهاب والتكاتف لمحاربة بدلا من ترك مصر وحدها تحارب نيابة عن العالم.
قال العميد أشرف جمال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن المخططات الإرهابية تستهدف الأمة العربية كلها وللأسف نجحت فى كثير منها وهذه الفترة يركز الإرهاب بكل قواته والأجهزة الاستخباراتية التي تدعمه على مصر كنهاية لـ مخططاتهم".
وأوضح "جمال" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية الفترة الماضية وإقامة منتدى العالم للشباب وتنفيذ القوات المسلحة لعملية عسكرية ناجحة الأسبوع الماضى ضد الجماعات الإرهابية فى الصحراء الغربية لمصر، جعل القوات المعادية لمصر تخطط لتنفيذ اعمال ارهابية كرد على عملية القوات المسلحة وخفض الروح المعنوية لشباب العالم المشاركين فى المنتدى العالمى ولكن القوات المسلحة مستمرة فى عملياتها و تأمين حدود مصر إضافة إلى أن شباب العالم المشاركين لديهم يقين تام بأن مصر بلد الأمن والأمان.
وأكد "عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب" أن القيادة السياسية لمصر والقوات المسلحة والشرطة يعملون بجهد متواصل لتأمين كافة حدود مصر الاستراتيجية، واستيعاب كافة العمليات الإرهابية، لافتا إلى أن أى عمل إرهابى لن ينال من عزيمة وإرادة الشعب المصري.
أشاد تامر عبد القادر عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بالعملية الشاملة "سيناء 2018" التى تنفذها القوات المسلحة ضد الإرهاب فى جميع أنحاء مصر منذ بدايتها إلى الآن، مؤكدا أن نتائجها أسفرت عن تدمير البنية التحتية والمعدات للجماعات الإرهابية وما يحدث الآن من عمليات إرهابية هى "عمليات النفس الأخير".
وقال "عبدالقادر" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية ونجاحاتها وجهود القوات المسلحة وصبر وجلد الشعب المصرى من أجل الحفاظ على بلده لابد أن يكون لها رد فعل من الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى ضرورة تنظيم مصر مؤتمرا دوليا لإدانة الكيانات الإرهابية والدول الداعمة لها.
وأوضح أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وكثيرا ما يؤكد الرئيس السيسي على ذلك فى المؤتمرات الدولية ولهذا يجب على بقية الدول مساندة مصر لان الارهاب لا يستهدفها وحدها.
قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المؤامرات الإرهابية مستمرة ضد مصر وتختار أوقات ومناسبات معينة لتنفيذ عملياتها، مؤكدا أن الكيانات المعادية لمصر يغضبها النجاحات التي تحققها الدولة في جميع المجالات.
وأضاف "القسط" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، علينا أن نتوقع العمليات الإرهابية في كل وقت وحين، شعب مصر يدرك تمام ما حققته الدولة من نجاحات في مختلف المجالات في فترة وجيزة ولذلك لن تثنية أو تضعف من أرادته أي عملية إرهابية عن مواصل الكفاح والنضال نحو التقدم وتحقيق الرقي لدولته.
وأكد "القسط" أن شعب مصر لديه دراية ووعي لما يحاك من مخططات عدائية ضد مصر ولكن لا يلتفت إليها ولن تفرقه أي مخططات، بل وحدت ووطنيته يوما بعد الآخر.