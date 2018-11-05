متى يستفيق العالم لمساندة مصر فى حربها ضد الإرهاب.. وبرلمانيون: مصر تحاربه نيابة عن العالم..وما تحققه من إنجازات يزيد من احتقان القوى المعادية

أشرف جمال:

الإرهاب والأجهزة الاستخباراتية التي تدعمه تركز على مصر

تامر عبد القادر:

الإرهاب يهدد العالم.. ويجب تنظيم مؤتمر دولي لمكافحته

حمادة السقط: