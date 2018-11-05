تمديد عمليات البحث عن الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

كشف رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية محمد سياوجي عن تمديد عمليات البحث عن الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية التابعة لشركة "ليون اير" الإندونيسية المنكوبة إلى الأربعاء المقبل لتعذر الوصول إلى الصندوق حتى الآن.



وقال رئيس الوكالة وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الغواصين الذين يبحثون عن الصندوق لم يتلقوا أي إشارة من الصندوق، ومسجل الصوت، وهو ما يزيد المهمة صعوبة.



وأكد على استمرار الغواصين للعمل في موقع سقوط الطائرة بيونج 737، والذي أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 راكبا وطاقم طائرة.



كانت الطائرة التابعة لخطوط "ليون اير" الإندونيسية قد تحطمت في البحر أثناء رحلة داخلية الاسبوع الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل جميع ركابها، ولا تزال السلطات تبحث حتى اليوم على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.