التفاصيل الكاملة لـ 324 عملة أثرية تم ضبطها في مطار القاهرة.. صور

حصل موقع "صدى البلد" على التفاصيل الكاملة لنجاح وحدة المنافذ الأثرية بمطار القاهرة الجوي بالتعاون مع إدارة تأمين الركاب في ضبط 324 عملة معدنية أثرية ترجع لعصور مختلفة،وذلك أثناء محاولة راكب تهريبها خارج البلاد.



حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، كشف أنه فور ضبط هذه العملات مع الراكب قامت وزارة الآثار بتعيين لجنة أثرية لمعاينة العملات،وذلك للتحقق من أثريتها.



فيما أكد جرجس منير مدير عام الوحدات الاثرية بمطار 1،2،3 أنه بعد التأكد من أثريتها قامت اللجنة بتحرير محضر بالنيابة العامة بجميع المضبوطات ومصادرتها لصالح وزارة الآثار،طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لعام 2010.



وطبقا للمعلومات التي حصلنا عليها من مصادر بوزارة الأثار فإن المضبوطات كانت بحوزة راكب ياباني الجنسية من أصل مصري،ولديه جواز سفر رقم TK7135220 Kوكان مسافرا على الخطوط الجوية "الإتحاد" إلي أبوظبي علي الرحلة رقم Ey654 في مبني الركاب 2، وتم تقسيم المضبوطات إلى بند أول وتضمن مجموعة من العملات المعدنية المصرية والأجنبية مختلفة الأشكال والفئات وثبت أنها حديثة الصناعة ولا تخضع لقانون حماية الأثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته.



والبند الثاني تضمن 324 عملة معدنية ثبتت أثريتها وخضوعها لقانون حماية الآثار، منها 21 عملة مستديرة ترجع للعصر العثماني بفئات مختلفة ما بين نصف عشر القرش وعشر القرش و20 بارة،وتحمل تواريخ مختلفة 1292 و1293 و1327 و 1333 هجري، وجميع العملات تحمل الطغراء العثماني بعض منها يقرأ السلطان عبد المجيد محمود والسلطان محمد الخامس الملقب،وبعضها مطموس وغير واضح المعالم، و88 عملة معدنية ترجع لعهد السلطان حسين كامل،وكتب علي أحد وجهيها السلطان حسين كامل سلطان مصر وتاريخ 1335 هجري – 1916 ميلادي و1335 هجري – 1917 ميلادي،وعلي الوجه الأخر فئة العملة ما بين 1 – 10 مليم.



كما تضمنت 43 عملة مطموسة وغير واضحة المعالم،و45 عملة معدنية ترجع لعهد الملك فؤاد الأول، وعلي الوجه الأول منها صورة جانبية للملك فؤاد وحولها كتب فؤاد الأول ملك مصر،والوجه الآخر عليه كلمة المملكة المصرية،وفئة العملة ما بين 5 مليم و10 مليم وتحمل تواريخ ما بين 1924 و1935 م، و170 عملة معدنية ترجع لعهد الملك فاروق الأول،منها 161 عملة معدنية مستديرة وعلي الوجه الأول منها صورة جانبية للملك فاروق الأول،وعلي الوجه الأخر المملكة المصرية وفئة العملة ما بين 1 – 10 مليم وتواريخ مختلفة ما بين 1938 و1941 و1947 و1950 م،و7 عملات معدنية مموجة الحواف وعلي الوجه الأول منها صورة جانبية للملك فاروق والوجه الأخر المملكة المصرية،وفئة العملة 1 و 5 و10 مليم وتواريخ 1938 و1943 و1947 م،و2 عملة معدنية مستديرة مثقوبة من المنتصف وعلي الوجه الأول فاروق الأول ملك مصر وتاريخ 1938 والوجه الآخر فئة العملة 1 مليم.