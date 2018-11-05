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إيمي سلطان تروي تفاصيل تحولها من مهندسة إلى راقصة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:32 ص
إيمي سلطان
إيمي سلطان
حسام الحارتي
كشفت المهندسة إيمي سلطان عن سبب اتجاهها إلى مجال الرقص بالرغم من حصولها على العديد من الشهادات التي توفر له فرص عمل جاذبة، قائلة: "كنت بحب رقص الباليه وأنا صغيرة".

وقالت في تصريحات أثناء لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار" ، "التحول حصل لما سافرت إسطنبول لتقديم عرض راقصة باليه فتفاجأت بتواجدي داخل "كباريه"، مصري بإسطنبول ، يقدم بعض فقرات الرقص الشرقي"، مضيفة أنها أصرت على تعليم الرقص الشرقي فور عودتها إلى الدولة المصرية على أيدي أحد المعلمين البرازيليين".

وأكدت أن أسرتها كان تعترض على ممارسة مهنة الرقص الشرقي، تحسبا لنظرة المجتمع إليها واختلاف تقاليده، مؤكدة أنها تمارس حياتها الطبيعية دون وجود انتقادات من الأصدقاء والأقارب.

وعلى صعيد آخر أكدت أنها تخوض مجال التمثيل الآن، مضيفة أنها لا يوجد تعارض معه للأدوار التي تقدم له قائلة "سامية جمال وسهير زكي مثلي الأعلى".
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