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ثقافة

حكاية كميت.. أول كتاب مدرسي في التاريخ.. ومناهج تعليم مصر أبهرت أفلاطون

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
لا شك أن الحياة الثقافية عند المصريين القدماء موضوع على جانب كبير من الأهمية، إذ تكشف لنا مدى ما وصلوا إليه من رقي فكري وحضاري وعلوم ومعارف وآداب وفنون، وهو ما يمكن التعرف عليه أكثر من كتاب "حضارة مصر القديمة – منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور الأسرات الوطنية"، للدكتور رمضان عبده، والصادر عن المجلس الأعلي للأثار ضمن مشروع المائة كتاب.

كان مفهوم الثقافة عند القدماء المصريين يشمل إجادة القراءة والكتابة وفهم قواعد اللغة والإطلاع على الأدب وفنونه، والإلمام بمجموعة من العلوم أهمها الرياضة والهندسة والتاريخ والجغرافيا والرسم والتمسك بالقيم الخلقية،أي أن الثقافة المصرية القديمة هي تأصيل للمعرفة في جميع المجالات.

وإذا ما أردنا دراسة الحياة الثقافية عند المصريين القدماء، فإن أبرز مصدر لذلك الأثار المصرية القديمة بأنواعها، وما سطره الكاتب المصري على أثاره بالكتابة أو الرسم ما هو إلا نتيجة لثقافته العميقة وتجاربه الطويلة، كما تمدنا الآثار بنصوص كانت تمثل مناهج التعليم أو التمارين المدرسية التي تركت مكتوبة على قطع الأوستراكا.

ونلاحظ على قطع الأوستراكا أحيانا تلك التصحيحات التي أجراها المدرسون بالمداد الأحمر، أو التمارين التي كتبت على ألواح من الخشب أو سجلت في كتب أو كراسات أي برديات بالخط الهيروغليفي أو الهيراطيقي،وهناك نصان ذكر قيهما كتاب كان المصريون القدماء يعرفونه بإسم"كميت"أي الكامل وبلغتنا الحديثة "النموذجي".

و"كميت" أول كتاب مدرسي يضم من قواعد اللغة ما ينبغي للمبتدئ الإلمام به، كما يضم مجموعة من المعارف الوسائل التي ينبغي للطالب أن يستوعبها حتى يسلك طريق المعرفة بسهولة ويسر، وقد اختار مؤلفه أحسن الكلام وأجمل أسلوب، ويرجع الكتاب إلي أواخر الأسرة الحادية عشرة "القرن العشرين ق.م"، وهو أول مؤلف من نوعه عرفه تاريخ الإنسانية.

وعندما زار أفلاطون مصر بين عامي "398 – 390 ق.م"وتردد علي مدارسها أعجب بمناهج التعليم،ووصف في كتابه"القوانين"بعض الأساليب المصرية لتعليم النشء عمليات الحساب،ودعا أبناء قومه إلي أن يتعلموا ما يتعلمه الناشئ المصري من فروع المعرفة،وروي لهم أن المعلم المصري جعل من تعليم الحساب متعة،حيث كان المعلم يوزع علي تلاميذه ثمارا وأزهارا لتعليمهم العد الصحيح،وأوزانا من الذهب والفضة والنحاس لتعليمهم تمارين الحساب.
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