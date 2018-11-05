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أغلى شقة إيجار في موسكو .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
كريم جمال
أعلن الناطق باسم "البوابة الإلكترونية الروسية" عن سعر الإيجار الشهري لأغلى شقة في موسكو، والذى يبلغ 5 ملايين روبل شهريًا ، ما يعادل 80 ألف دولار.

وبحسب روسيا اليوم، تقع الشقة في مجمع "جراناتني بالاس" السكني فيها 10 غرف، بما فيها 4 للنوم فيها دورات للمياه، وغرفة ضيافة ومكتبة ومدفأة وقاعة للرياضة وساونا، فضلا عن غرفة للخدم ومطبخ.

وتتكون الشقة من طابقين، حيث تبلغ مساحتهما 750 مترا مربعا، ويرتفع سقفها 3.4 متر، وتبعد عن الكرملين 2.5 كيلومتر.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأنها عثرت في ضواحي موسكو على أغلى منزل للبيع في روسيا، حيث بلغ سعره ملياري روبل، ما يعادل نحو 37 مليون دولار.
أغلى شقة إيجار في موسكو .. صور
أغلى شقة إيجار في موسكو .. صور
أغلى شقة إيجار في موسكو .. صور
أغلى شقة إيجار في موسكو .. صور
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