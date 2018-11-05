ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: المشاكل الموجودة بالمنطقة العربية معقدة بشكل كبير

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:25 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسام الحارتي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المشاكل الموجودة بالمنطقة معقدة بشكل كبير، معقبا "أقول ذلك لكل من يطلعون على الواقع بالشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدًا، فمشاكل المنطقة العربية الإسلامية مركبة ومعقدة جدًا وتحتاج لجهود كبيرة".

وأضاف الرئيس، خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب بفعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشباب العالمى، أن الصراع باليمن ليس داخل اليمن فقط بل بين الحوثيين والسلطة وقد يمتد لصراع بين دول، ويدار على أرض اليمن وقدرتنا لها حدود.

وأردف: "نتمنى انتهاء الصراعات، ولابد أن يكون هناك قدرة للمجتمع الدولي لإيجاد حلول للأزمات".

loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. مجموعة من المراهقين يوجهون الإهانات لسيدة مريضة عقليًا بالبصق والبيض

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

بعد أزمة صراع العروش.. ترامب يستفز أسطورة الروك

تصريح خطير من وزير الري بشأن مياه الشرب خلال منتدى شباب العالم .. فيديو

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

خالد بيومي يفتح النار على أجيري واختيارات قائمة المنتخب

نجلا خاشقجي يكشفان حقيقة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين

إنذار كاذب يثير ذعر الإسرائيليين.. وجيش الاحتلال يجري تحقيقات

براءة 10 سعوديين وكويتيين من تهمة حيازة سلاح خلال صيد غزلان مصرية مهددة بالانقراض

أجيرى يطيح بعواجيز منتخب مصر استعدادا لـ مونديال 2022

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟