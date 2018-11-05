السيسي: المشاكل الموجودة بالمنطقة العربية معقدة بشكل كبير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المشاكل الموجودة بالمنطقة معقدة بشكل كبير، معقبا "أقول ذلك لكل من يطلعون على الواقع بالشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديدًا، فمشاكل المنطقة العربية الإسلامية مركبة ومعقدة جدًا وتحتاج لجهود كبيرة".



وأضاف الرئيس، خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب بفعاليات اليوم الثاني لمنتدى الشباب العالمى، أن الصراع باليمن ليس داخل اليمن فقط بل بين الحوثيين والسلطة وقد يمتد لصراع بين دول، ويدار على أرض اليمن وقدرتنا لها حدود.



وأردف: "نتمنى انتهاء الصراعات، ولابد أن يكون هناك قدرة للمجتمع الدولي لإيجاد حلول للأزمات".



