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مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم تكشف تفاصيل شخصية عن حياتها لأول مرة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:27 ص
الاعلامية بسنت عماد
الاعلامية بسنت عماد
البهى عمرو
انطلقت أمس الأحد أولى جلسات "منتدى شباب العالم"، في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، حيث قدّمت الإعلامية المصرية بسنت عماد، أول جلسة بعنوان "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت بسنت في تصريحات لموقع "صدى البلد" أنها منذ الصغر وهي تتمنى أن تصبح مذيعة مصرية، وأن تعمل في أكبر القنوات الفضائية وأن تجري حوارًا مع أكبر الرؤساء بالدول العربية وبالتحديد مصر.

وترصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن بسنت عماد، مُقدمة أولى جلسات منتدى شباب العالم:

- هى نجلة المخرج الراحل عماد أحمد مرسي والإعلامية نادية عبدالله الزيات.

- كانت من المتفوقين دراسيًا ومن المحبين للموسيقى.

- إعلامية مصرية، من مواليد ١٦ مارس ١٩٩٠.

- درست الإعلام وصناعة الأفلام في الجامعة الأمريكية في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

- حاصلة على شهادة دراسات شرق أوسط من الجامعة الأمريكية في دبي.

-عاشت حياتها في الإمارات ولكن استقرت في مصر منذ ٣ سنوات.

- في ٢٠١٣ انضمت بسنت لقناة mbc التي تبث من دبي.

- في ٢٠١٥ جاءت بسنت إلى مصر وانضمت لقناة روتانا مصرية برنامج عرب وود.

- فى ٢٠١٧ بدأت العمل ببرنامج "يا حلو صبح" الذي كان يعرض يوميا ويناقش مواضيع اجتماعية تهم كل الدول المصرية والعربية.

- في 2018 قامت بسنت بتقديم برنامج سياسي اجتماعي بعنوان "الرادار".

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