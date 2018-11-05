السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يحب الحروب، ولا الصراعات، والمعاناة والتخلف والضعف، مؤكدا على أن الهدف والأمل الذي يسعى إليه أن تكون مصر دولة آمنة مستقرة، متقدمة.



وتابع "السيسي" في لقاء مع مجموعة من الشباب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، ردا على سؤال: "ما هو الهدف في حياتك؟"، أنه يتمنى أن ينعم شعب مصر بنسبة معقولة من الحياة المناسبة.



وأشار الرئيس، إلى أن مصر فيها 65 مليون تحت سن الأربعين، ويتمنى أن يستطيع في فترة ولايته أن يقدم شيئا لشعب مصر، وللإنسانية بشكل أو بآخر من خلال نبذ الصراع والعنف.