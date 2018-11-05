السيسي: مصر تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع دول العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير علاقاتها بشكل متوازن مع جميع دول العالم.



وأضاف السيسي في لقائه مع عدد من الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم، أنه قام بزيارة العديد من دول جنوب شرق آسيا، مضيفا أن العالم يسعى جاهدا من أجل التواصل مع بعضهم البعض.



وأوضح أن الدولة المصرية تقوم بفتح معبر رفح من أجل تخفيف العبء على أهالي قطاع غزة ومساعدتهم، مؤكدا أن الدولة المصرية تحرص على إتمام المصالحة الفلسطينية.





