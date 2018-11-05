مدحت صالح ومروة ناجي يتألقان بمهرجان الموسيقى العربية.. صور

أقيم على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة صولو بيانو الفنان عمرو سليم والفنانة مروة ناجي بمصاحبة فرقة الحفني للموسيقى بقيادة المايسترو هشام نبوي، ضمن ليالي مهرجان الموسيقى العربية الـ 27.



شارك بالحفل عازف القانون العراقى الفنان فرات قدوري وفرقته الموسيقية، وبدأ الفاصل الأول من الحفل بفقرة موسيقية للفنان فرات قدوري وفرقته الموسيقية حيث تضمن البرنامج مجموعة من مؤلفاته هي "غزل عشتار.. نور عيني.. دجلة الخير.. فلفل وبهار هلال العيد.. يا حلو من الفلكلور العراقي.. وداعا جواتيمالا".



والفقرة الثانية من الفاصل الأول شدت الفنانة مروة ناجى بمجموعة من الأغاني التراثية منها ان. سلم على من الفلكلور الشعبى ..ان كنت ناسى ..الوداع..وحياة عينيك..قال جانى بعد يومين .. واختتمت مروة الفاصل الاول رائعة أم كلثوم أمل حياتي".



واحيا الفاصل الثانى من الحفل الفنان مدحت صالح، وقد استقبله جمهور الإسكندرية بالتصفيق الحار، كما هنأه الجمهور بعيد ميلاده الذى يتزامن مع حفل اليوم وشاركه الفنان عمرو سليم بعزف صولو على البيانو حيث قدم ميدلى لأغانى الفنان الراحل فريد الاطرش .. ثم قدم مدحت مجموعة رائعة من اغانى التراث منها قارئة الفنجان.. تملي في قلبي ومن أغانيه منها زي ما هي حبها.. بارمي السلام.. باحلم على قدي.. يا بنت القلب.. ماشي في ضلها.. كوكب تاني.. زي ما انت عايز.. حبيبي يا عاشق.. بنتي وحبيبتي.. الدنيا لو هتيجي.. وحياة من خلقك".



وتستمر فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ 27 حتى الـ12 من نوفمبر الجاري بمسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور والمركز الثفافي بطنطا.