دعوة خاصة من الملكة اليزابيث لوالدة ميجان ميركل تثير أزمة

ذكرت تسريبات إعلامية بريطانية، أن الملكة أليزابيث الثانية، تنوي دعوة والدة دوقة سوسكس ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، لقضاء يوم عيد الميلاد مع العائلة الملكية.



وبحسب صحيفة "صحيفة Daily Express البريطانية"، تأتي هذه الدعوة بعد أشهر قليلة على زواج ميجان من الأمير هاري في حفل زفاف ملكي، حيث طلب من والدة ميجان، دوريا ريجلاند البالغة من العمر ٦٢ عاما، الحضور لقصر الملكة في نورفولك، للاحتفال بعيد الميلاد.



يذكر أن هذه المبادرة تنم عن تعبير عن احترام الملكة لميركل، على عكس كيت ميدلتون التى تمت دعوة عائلتها مرة واحدة منذ زواجها بالأمير ويليام ولي ولي العهد، مما ينذر بمشكلة جديدة داخل القصر الملكي.