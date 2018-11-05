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أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:34 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حمزة شعيب
علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، ردًا على سؤال حول العملة الموحدة للدول الأفريقية، قائلا:" إنه حلم كبير لكل الدول الأفريقية ويحتاج إلى عمل شاق من جميع الدول فى القارة السمراء".

وأضاف، خلال حوار مفتوح مع الشباب ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، : "إحنا كل ما نتمناه فى الأول وضع حلم أو حلمين نحققهم ثم نتحدث عن اللى بعد منهم.. والأوروبيين لما عملوا اليورو جاء عن طريق مسار طويل من العمل المؤسسي الدقيق على قاعدة علمية واقتصادية ضخمة جدًا.. الأمور لا تؤخذ برغباتنا فقط".

وأكمل السيسى أن المقومات لا تسمح بتنفيذ ذلك في الوقت الحالي، موضحا أن التجربة الأوروبية أثبتت توحيد العملة بعد 40 عاما من العمل فى القارة الأوروبية، ورغم ذلك هناك توقف ومراجعة الآن لهذا المسار في أوروبا.

وأكد الرئيس المصرى أنه يتمنى وقف نزيف الدم فى أفريقيا أولًا، وتحقيق الاستقرار والأمن فى الدول الأفريقية ومعدل تنمية مناسب للجميع.
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