الري: مصر تسير في مسارات متوازية مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه جار مناقشة نتائج اجتماعات وزراء الدول الثلاث بشأن سد النهضة، وتقييمها للوصول إلى حلول واتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.



وأضاف عبد العاطي في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الحوارية للأمن المائي في ظل التغيرات المناخية، والتي عقدت في اليوم الثاني من فعاليات "منتدى شباب العالم" في نسخته الثانية بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة 3 إلى 6 نوفمبر 2018، أن الاجتماعات تهدف للوصول إلى اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن، مؤكدا على استكمال المفاوضات الثلاثية للوصول إلى حل.



وأكد وزير الري، أن مصر تسير في مسارات متوازية في العلاقات الثنائية مع إثيوبيا سواء في ملف المياه أو البنية التحتية والتنمية للوصول إلى حل واتفاق بشأن سد النهضة، لافتا إلى أن علاقة مصر بدول حوض النيل تاريخية ممتدة الجذور لا يمكن لأحد إنكارها.



وأعرب الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري عن سعادته من انتباه الشباب المصري لما حدث من أزمة المياه في كيب تاون، من جفاف الأنهار وفقر المياه نتيجة الجفاف، ما أدى إلى يوم الصفر مايو الماضي، تحسبا لنضوب كل المياه في البلاد واتخذت الحكومة إجراءات حاسمة للتعامل مع الأزمة، مضيفا أن الحكومة في كيب تاون قللت من نصيب الفرد من المياه بدلا من 300 "جيركن" للمياه أصبح 15 للفرد ثم ارتفع مرة اخرى إلى 50 وبالتالي تأخر قليلا يوم الصفر نتيجة تخزين بعض المياه، ووضع قيود على استخداماتها، أو التنمية والمشاريع والبنية التحتية.









